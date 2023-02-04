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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Павлюченко: Пока не планирую возобновлять карьеру

04 Февраля 2023 • 14:51 Комментировать

Известный по выступлениям за «Спартак» и «Тоттенхэм» нападающий Роман Павлюченко в последние дни вёл переговоры с «Уфой» насчёт подписания трудового соглашения на кубковые игры. Впрочем, стороны отказались от сотрудничества, поскольку у Павлюченко было бы недостаточно времени на набор игровой формы.

Между тем, 41-летний Роман Павлюченко ответил на вопрос, планирует ли он поиграть ещё где-то.

«Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам», - высказался Павлюченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко
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