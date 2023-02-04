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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Кокорин уже взрослый парень, поэтому имеет своё мнение» эксклюзив

04 Февраля 2023 • 11:21 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал последние высказывания форварда кирпского «Ариса» Александра Кокорина, в числе которых был тезис о том, что «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть».

- Кокорин на Кипре не только играет и забивает, но также раздаёт интервью с сомнительными суждениями.

- Это его право. Он уже взрослый парень, поэтому имеет какое-то своё мнение. А дальше оно кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Он так видит. Насколько это правильно? Опять же, кому-то нравится, кому-то – нет.

- Кокорин правильно сделал полгода назад, перейдя в «Арис»?

- Мы не видим чемпионат Кипра, но понимаем, что он, скорее всего, не самый серьёзный. С другой стороны, у Кокорина в Италии не получилось. Может, и правильно ему сейчас поиграть на Кипре, почувствовать уверенность, а дальше уже пробовать свои силы в России или, скажем, в Турции, в Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Денис Попов чемпионат Кипра РПЛ
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Комментарии (1)
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CERG
04 Февраля 2023 в 11:45
Ага, здесь на еврофутболе таких взрослых с мнением хоть отбавляй)
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