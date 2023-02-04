Шалимов - о Бердыеве: «Ничего нового в «Сочи» пока что не заметил»

Российский клуб «Сочи» возглавил известный и очень авторитетный в российском футболе специалист Курбан Бердыев, команда уже провела матч зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» под его началом, однако проиграли с минимальным счетом - вполне в духе Бердыева, команды которого, как правило, лаконичны и в смысле забитых, и в смысле пропущенных мячей. Но, несмотря на это, известный в прошлом российский футболист Игорь Шалимов заявил, что никакой «бердыевщины» в «Сочи» пока что не узрел.

- Поймал себя на мысли, что все играют по одной схеме. Ничего от Бердыева пока в «Сочи» не заметил, ничего нового в атаке не было. Все то же самое, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».