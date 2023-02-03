Талалаев прокомментировал новое приобретение «Торпедо»

Московское «Торпедо», идущее на последнем месте в турнирной таблице высшей лиги российского чемпионата по футболу, объявило об усилении - к автозаводцам присоединился белорусский футболист Роман Юзепчук. Новостями очень доволен наставник клуба Андрей Талалаев, который высоко ценит Романа и назвал его универсальным футболистом.

- Юзепчук — универсальный футболист. Надеюсь, он быстро вольётся в наш коллектив, потому что нам остро необходимы игроки, которые могут обыграть соперника, хороши в единоборствах и обладают сильными индивидуальными качествами, - цитирует слова Талалаева пресс-служба московского клуба.

Российский чемпионат, напомним, возобновится ровно через месяц.