Ловчев – о Дуарте и Тавареше: «Не увидел каких-то серьёзных ошибок с их стороны»

Известный российский спортсмен Евгений Ловчев высказался об игре новичков столичного «Спартака» Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

По словам специалиста, нельзя дать какую-либо более-менее осмысленную характеристику тому или иному футболисту, увидев его выступление лишь в одном товарищеском поединке.

«Слишком мало времени прошло. Но пока не увидел каких-то серьёзных ошибок с их стороны», - написал Ловчев в социальных сетях.

Оценка экспертом была выполнена после противостояния московского «Спартака» и «Ростова» (0:0, пен. 2:1).

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.