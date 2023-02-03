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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «То, что судьи должны объяснять свои решения - это тоже абсолютно нормально»

03 Февраля 2023 • 21:11 Комментировать

Известный российский футбольный деятель Андрей Червиченко прокомментировал новую обязанность арбитров, заключающуюся в необходимости давать комментарии по поводу своей работы.

«Абсолютно положительные нововведения. Считаю, что запросить эпизод - это очень хорошо, потому что команда может настаивать. То, что судьи должны объяснять свои решения - это тоже абсолютно нормально, потому что зачастую мы просто не понимаем их мотивации», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По словам футбольного деятеля, данные новинки способны значительным образом улучшить судейскую систему в России и понизить уровень негатива по отношению к арбитрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко Судейство
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