Червиченко: «То, что судьи должны объяснять свои решения - это тоже абсолютно нормально»

Известный российский футбольный деятель Андрей Червиченко прокомментировал новую обязанность арбитров, заключающуюся в необходимости давать комментарии по поводу своей работы.

«Абсолютно положительные нововведения. Считаю, что запросить эпизод - это очень хорошо, потому что команда может настаивать. То, что судьи должны объяснять свои решения - это тоже абсолютно нормально, потому что зачастую мы просто не понимаем их мотивации», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По словам футбольного деятеля, данные новинки способны значительным образом улучшить судейскую систему в России и понизить уровень негатива по отношению к арбитрам.