Футбольный деятель Фёдор Щербаченко рассказал о своей несостоявшейся карьере игрока.

Щербаченко считает, что во временной период его жизни на стыке школы и университета первенство Краснодарского края было сравнимо по уровню с современной Второй лигой. Именно в тот момент он был приглашён в новороссийский «Цемент», однако развитию карьеры помешал заведующий кафедрой в связи с хорошими успехами Щербаченко в учёбе.

«Он говорил, что это не моё и что мне нужно здесь делать карьеру, в институте. Хотел, чтобы я был преподавателем, возглавил потом кафедру. Ставил препоны мне, не отпускал в команды. Из-за этого моя карьера забуксовала», - сказал Щербаченко в эфире «Матч Премьер».