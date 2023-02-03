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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Пари НН» Милсон перебрался в Турцию официально

03 Февраля 2023 • 20:45 Комментировать
Истанбулспор
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Аланьяспор
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05.02 13:30

Форвард «Пари НН» и сборной Анголы Милсон стал игроком столичного турецкого клуба «Анкарагюджю». Эта команда с текущего сезона выступает в турецкой Суперлиге.

Анголец будет выступать за турецкий клуб в рамках арендного соглашения с правом выкупа, заключённого до конца текущего сезона.

Отметим, что 23-летний форвард выступает за нижегородцев с 2022 года, а в этом сезоне неплохо помог «Пари НН» двумя забитыми голами и четырьмя ассистами в чемпионате России и в Кубке России.

На данный момент клуб из Анкары идёт на 12-й строчке чемпионата Турции, набрав 22 очка. «Пари НН» - тоже на 12-м месте, но в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
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