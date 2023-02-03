Форвард «Пари НН» и сборной Анголы Милсон стал игроком столичного турецкого клуба «Анкарагюджю». Эта команда с текущего сезона выступает в турецкой Суперлиге.

Анголец будет выступать за турецкий клуб в рамках арендного соглашения с правом выкупа, заключённого до конца текущего сезона.

Отметим, что 23-летний форвард выступает за нижегородцев с 2022 года, а в этом сезоне неплохо помог «Пари НН» двумя забитыми голами и четырьмя ассистами в чемпионате России и в Кубке России.

На данный момент клуб из Анкары идёт на 12-й строчке чемпионата Турции, набрав 22 очка. «Пари НН» - тоже на 12-м месте, но в чемпионате России.