Полуяхтов: «При таком отношении Лички к профессии, игрокам, персоналу, ему должно воздаться свыше»

Игрок «Оренбурга» Владимир Полуяхтов высказался о главном тренере команды Марцеле Личке.

Футболист признался в том, что будет испытывать положительные эмоции в том случае, если чешский специалист перейдёт в клуб рангом выше «Оренбурга». Связано это, говорит спортсмен, с большой работоспособностью, трудолюбием и самоотдачей, с которыми Личка работает в клубе.

«Пусть люди пробиваются, зарабатывают репутацию, получают хорошие деньги, это и называется успешной карьерой. При таком отношении Лички к профессии, игрокам, персоналу, ему должно воздаться свыше», - приводит слова Полуяхтова «Матч ТВ».