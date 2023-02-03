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Полуяхтов высказался о Сычевом и «Оренбурге»

03 Февраля 2023 • 20:22 Комментировать

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов высказался о своём бывшем одноклубнике Владимире Сычевом.

Спортсмен оценил вклад Сычевого в результаты клуба в 30 процентов, однако сразу оговорился, что давать какие-либо оценочные суждения в данном случае довольно затруднительно, в связи с чем названное число вполне может не соответствовать действительности.

Главное преимущество Сычевого, по словам Полуяхтова, заключается в навыке оказываться «в нужное время в нужном месте». Сейчас «Оренбургу» необходимо найти человека с такой же способностью, говорит игрок.

«В звучности имён много раздутого. Кому-то выгодно раскручивать футболистов, чтобы продать. У нас же большинство ребят прошли с этим тренером Первую лигу, потом было точечное усиление. Пока кто-то громко звучит, мы делаем дело», - приводит слова Полуяхтова «Матч ТВ» об общей оценке «Оренбурга» в системе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Полуяхтов Владимир Сычевой
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