Тукманов: «Полуяхтов? Я мог предложить ему только ту ставку, которая была свободна в «Торпедо»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о несостоявшемся ранее переходе защитника Владимира Полуяхтова в столичный клуб. Сам игрок заявил, что не перешел в стан «автозаводцев» из-за маленькой зарплаты.

«Фамилия Полуяхтов у меня на слуху, но каких‑либо деталей я не помню. Но в любом случае я мог предложить ему только ту ставку, которая у нас была свободна. Никаких доплат в «Торпедо» не было, все ставки были утверждены советом директоров», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

На данный момент 33-летний Полуяхтов выступает за «Оренбург». В текущем сезоне игрок принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.