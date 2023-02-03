Игрок «Торпедо» Юзепчук: «Хочется вернуть клубу былую славу»

Новичок московского «Торпедо» Роман Юзепчук поделился своими эмоциями от перехода в «чёрно-белый» коллектив.

Белорусский спортсмен заявил, что переход в «Торпедо», вкупе со сменой чемпионата Белоруссии на чемпионат России, стал для него особенным шагом в карьере.

Юзепчук рассказал о том, что ранее смотрел кино о легендарном торпедовце Эдуарде Стрельцове.

«В целом атмосфера, то, как «Торпедо» славилось на весь Советский Союз — это впечатлило меня. Хочется вернуть клубу былую славу», - приводятся слова футболиста на официальном сайте «автозаводцев».

Игрок признался, что хочет исправить турнирную ситуацию клуба.