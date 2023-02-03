Медина: «Агапов - качественный футболист, ЦСКА других не берёт»

Игрок столичного ЦСКА Хесус Медина высказался о новичке «красно-синих» Илье Агапове.

По словам парагвайского спортсмена, казанского защитника футболисты ЦСКА приняли очень хорошо, каждый игрок сейчас ждёт возвращения Агапова в общую группу.

Медина сказал, что с адаптацией у «красно-синих» проблем нет по причине того, что возраст игроков в команде у всех примерно одинаковый.

«Видно, что Агапов - качественный футболист, ЦСКА других не берёт», - приводит слова Медины «Матч ТВ».

ЦСКА в данный момент входит в пятёрку сильнейших команд Российской премьер-лиги, сумев после 17 игр набрать 29 очков.