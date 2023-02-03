​Захарян назвал самого крутого игрока «Динамо», которого он видел

Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в интервью попросили назвать самого крутого футболиста клуба из тех, кого он видел вживую.

«Андрей Викторович Воронин. Матчи с его участием вживую не видел, зато наблюдал за ним на тренировках», - высказался Захарян, чьи слова приводятся на официальном сайте «Динамо».

В своё время Андрей Воронин провёл в «Динамо» несколько периодов. В 87 матчах за московскую команду украинец забил 24 гола.

В 2020-2022 годах Андрей Воронин входил в тренерский штаб «Динамо».

Сейчас «Динамо» ведёт подготовку ко второй части сезона 2022/2023. После семнадцати сыгранных туров команда занимает четвёртое место в таблице РПЛ.