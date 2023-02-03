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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев рассказал об участии представителей РФС в собрании АФК

03 Февраля 2023 • 19:43 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и национальной сборной России Борис Игнатьев прокомментировал участие представителей РФС в заседании конгресса АФК.

По словам специалиста, в данный момент идёт процесс исследования и сбора необходимой информации с целью получения однозначной картины будущего при потенциальном переходе России из Европы в Азию. Делается это, по мнению эксперта, в связи с опасениями в возможном отсутствии разрешения кризиса в отношениях РФС и УЕФА.

«Чтобы не остаться не у дел, представители РФС занимаются двусторонним прорабатыванием этого вопроса. Но при этом я за то, чтобы мы остались в Европы и входили в состав УЕФА», - приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Борис Игнатьев АФК Переход РФС в АФК
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