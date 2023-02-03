Полуяхтов: «0:8 от «Зенита»? Вышли на «Газпром Арену» и варежки раскрыли»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов вспомнил разгромное поражение от «Зенита» (0:8) в матче РПЛ.

«Обсуждали это в команде. Пришли к выводу, что с самого начала неправильно себя повели. Вышли на «Газпром Арену», варежки раскрыли, разглядывали стадион, кто‑то на телефон снимал. Мысли об игре потихоньку отошли на второй план», — приводит слова Полуяхтова «Матч ТВ».

Футболист отметил, что в матче с такими соперниками нужно выкладываться на 120 процентов, «Оренбург» вроде и хотел показать хорошую игру, но сразу пропустили три мяча, а у «Зенита» залетело абсолютно все.

В текущем сезоне 33-летний Полуяхтов принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.