Защитник «Крыльев Советов» Зотов: «Сычевой хорошо влился в коллектив»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался об адаптации форварда Владимира Сычевого в команде.

«В коллектив хорошо влился, со всеми ребятами общается. Красивый гол забил в товарищеском матче. После длительного отдыха набирает форму, на тренировках выглядит хорошо», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний нападающий перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» текущей зимой. В сезоне-2022/23 на счету Сычевого 17 забитых мячей и две результативные передачи в 19 матчах с учетом всех турниров.

После 17 туров самарский клуб занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков.