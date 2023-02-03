Осинькин: «Мы немного принижаем свои возможности»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился своим мнением о возможностях российских футболистов играть в лучших европейских командах.

«Мы немного принижаем свои возможности», - сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

По словам специалиста, в случае правильно проводимой работы российские футболисты вполне могут иметь возможности заиграть в европейских лигах.

«Всему нашему футболу надо делать такие шаги, чтобы из материала, которым располагает Николай [Рассказов], мы могли доводить качество игроков до уровня топ-клубов», - добавил эксперт.

«Крылья Советов» в данный момент находятся на 11 месте в РПЛ.