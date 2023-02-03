Сычевой: «Главное - забивать голы»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой высказался о своей роли в команде.

По словам Сычевого, каждый тренер по-своему видит роль нападающего, однако, что касается его личного мнения, спортсмен сказал, что грамотное использование его игровых качеств находится в общих рамках постановки задач форвардам тех или иных команд.

«Самое главное - забивать голы, как играть - это второе», - сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».

В настоящий момент самарский коллектив, имея в своём активе 20 очков после 17 игр, располагается на 11 позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.