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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой: «Главное - забивать голы»

03 Февраля 2023 • 18:50 Комментировать

Игрок самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой высказался о своей роли в команде.

По словам Сычевого, каждый тренер по-своему видит роль нападающего, однако, что касается его личного мнения, спортсмен сказал, что грамотное использование его игровых качеств находится в общих рамках постановки задач форвардам тех или иных команд.

«Самое главное - забивать голы, как играть - это второе», - сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».

В настоящий момент самарский коллектив, имея в своём активе 20 очков после 17 игр, располагается на 11 позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Сычевой
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