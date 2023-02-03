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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук – о европейских клубах: «Желание есть и будет»

03 Февраля 2023 • 18:38 Комментировать

Игрок столичного «Локомотива» Антон Миранчук высказался о потенциальной возможности однажды перебраться в один из европейских чемпионатов.

«Предложение из Европы? Если бы было реальное предложение, меня бы здесь уже не было. Желание есть и будет. Понятно, что сейчас сложнее», - сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Антон Миранчук уже выступал за европейский клуб – в 2016 году на правах аренды спортсмен играл в эстонской «Левадии». Футболист регулярно вызывается в национальную сборную России.

«Локомотив» в настоящий момент является 14 командой РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Европа
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