Мостовой считает, что любой тренер РПЛ может работать в Европе

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, могут ли тренеры из РПЛ работать в Европе.

«Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе все уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила. Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, в Российской премьер-лиге продолжается зимняя пауза, на которую лидером в турнирной таблице ушел «Зенит», набрав 42 очка. На второй строчке идет «Спартак», имея в своем активе 36 очков, а замыкает тройку «Ростов», у которого на счету 35 баллов.