Баженов: «Зенит» подал апелляцию в CAS? А есть ещё выше инстанции? Надо туда сразу»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о решении «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу дисквалификации игроков за участие в драке с «красно-белыми».

«Мне кажется, что там ребята с юмором подошли к делу. По-моему, уже разобрались – троих с нашей стороны удалили, троих – с их стороны. А тут еще что-то происходит… В CAS? А есть еще выше инстанции? Надо туда сразу», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, во время матча заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России произошла потасовка между игроками «Спартака» и «Зенита». По ее итогам Родригао, Малком Филипе, Вильмар Барриос (все – «Зенит»), Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон (все – «Спартак») получили дисквалификацию на шесть игр.