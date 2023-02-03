Антон Миранчук: «Хочу смотреть вперёд, чтобы выбраться с этого 14 места»

Игрок столичного «Локомотива» Антон Миранчук высказался о нынешнем положении «железнодорожников» в чемпионате России.

Спортсмен признался, что, проанализировав проделанную «красно-зелёными» летнюю работу, предполагал вхождение коллектива в тройку лучших команд Российской премьер-лиги. Причиной провала же, догадывается футболист, стали неправильные действия тех или иных людей, так или иначе связанных с клубом.

«Я не хочу смотреть назад, а хочу смотреть вперёд, чтобы выбраться с этого 14 места», - сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».