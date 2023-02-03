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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян: «Я с детства за Роналду»

03 Февраля 2023 • 17:58 Комментировать (2)

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, за кого он болел на чемпионате мира, который проходил в Катаре в ноябре-декабре прошлого года.

«Я с детства за Криштиану Роналду, так что болел за него. Но там тренер начудил, и Португалия быстро вылетела. Потом я тоже за Аргентину болел. Хотелось, чтобы Месси выиграл, к тому же он отлично провёл этот чемпионат мира», - высказался Захарян, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Динамо».

Напомним, что чемпионат мира выиграла сборная Аргентины. В финале Лионель Месси и компания обыграли Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3. Для «альбиселесте» это был первый выигранный кубок мира с 1986 года.

Сборная Португалии на прошедшем мундиале вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Марокко с минимальным счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Динамо Москва Сборная Аргентины Сборная Португалии Арсен Захарян
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Комментарии (2)
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CERG
03 Февраля 2023 в 18:33
Так он и за Роналду, и за Месси. Глор какой-то))..
Alex1972
03 Февраля 2023 в 18:16
И я.. А-ха-ха-ха...
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