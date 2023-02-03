​Захарян: «Я с детства за Роналду»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, за кого он болел на чемпионате мира, который проходил в Катаре в ноябре-декабре прошлого года.

«Я с детства за Криштиану Роналду, так что болел за него. Но там тренер начудил, и Португалия быстро вылетела. Потом я тоже за Аргентину болел. Хотелось, чтобы Месси выиграл, к тому же он отлично провёл этот чемпионат мира», - высказался Захарян, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Динамо».

Напомним, что чемпионат мира выиграла сборная Аргентины. В финале Лионель Месси и компания обыграли Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3. Для «альбиселесте» это был первый выигранный кубок мира с 1986 года.

Сборная Португалии на прошедшем мундиале вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Марокко с минимальным счётом 0:1.