Привёл ли побег из России к счастью: Как складывается судьба у футболистов, приостановивших контракты с российскими клубами

Уже почти год российские клубы теряют легионеров, которые приостанавливают контракты и уезжают. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как складывается судьба у этих футболистов.

Почти год российские клубы живут в ситуации, когда легионеры могут приостановить контракт и уехать. Многие игроки воспользовались этой опцией, но принесло ли счастье такое решение?

Из-за правила ФИФА «Спартак» потерял Джордана Ларссона. Швед провалил первую часть прошлого сезона, не забив ни разу в 17 матчах Премьер-лиги. Как только появилась возможность приостановить контракт, который завершался летом, – Ларссон тут же этим воспользовался, отправившись на родину в АИК. В 11 матчах форвард забил 3 гола, сделал 2 ассиста и, казалось, набрал форму. Летом Ларссон перебрался в немецкий «Шальке» и… провалился. В 12 матчах во всех турнирах у шведа ни одного результативного балла, и теперь он отправился в аренду в «Копенгаген». Кстати, в «Шальке» сейчас выступает и Алекс Крал, который не смог задержаться в «Вест Хэме». В Германии у него дела идут чуть лучше – уже 13 матчей в Бундеслиге, но им недовольны.

Летом ФК «Динамо» потерял Гильермо Варелу, который просто внезапно исчез с базы клуба и укатил в Бразилию. Также контракт приостановил Себастьян Шиманьски, но отправился лишь в «Фейеноорд», который, правда, летит к чемпионству в Нидерландах. Учитывая, что поляк – один из лидеров роттердамцев, можно ожидать его дальнейшего перехода в более сильную команду. Воспользовался ситуацией и защитник Фабиан Бальбуэна, который предпочёл защищать цвета «Коринтианса».

Больше всего от правила ФИФА пострадал «Рубин», из которого сбежали иностранцы. Пожалуй, в этой ситуации главным выгодоприобретателем стал Хвича Кварацхелия. Грузин сначала уехал на родину, в «Динамо» из Батуми, где вызвал футбольный бум, а летом отправился в «Наполи». Сейчас Кварацхелия – лидер неаполитанцев, которые на всех парусах летят к скудетто. Сам грузин уже чуть ли не в шорт-листе «Манчестер Сити».

Хван Ин-Бом из «Рубина» съездил на родину, а летом оказался в «Олимпиакосе». В Греции южнокореец играет, но уровень местного чемпионата не слишком высокий. Андерс Дрейер сменил Казань на «Мидтьюлланн», а в январе этого года отправился в «Андерлехт». Тоже не выглядит большим прогрессом. Сеяд Хаксабанович сначала вернулся в родной «Юргорден», а с прошлого лета выступает за «Селтик». Филип Уремович сначала уехал в «Шеффилд Юнайтед», а летом прошлого года отправился в «Герту». Германия – это всё же топ-чемпионат, хотя хорват за многострадальных берлинцев отыграл пока только 9 встреч.

У ЦСКА проблемы с приостановкой контрактов начались прошлым летом. Сначала неожиданно ситуацией воспользовался Марио Фернандес, который в общем, казалось, уже стал русским. С недавних пор он – игрок «Интернасьоналя». Чидера Эджуке отправился в «Герту», приостановив контракт с ЦСКА. Однако в Бундеслиге за 15 туров он сподобился лишь на 3 ассиста, и уже ходят разговоры, что нигерийца могут вернуть в Москву. Арнор Сигурдссон летом приостановил контракт, чтобы уехать в шведский «Норрчёпинг». Нападающий Илья Шкурин также воспользовался этой возможностью в сентябре, чтобы отправиться в Израиль.

Из «Ростова» год назад уехал Армин Гигович. С тех пор швед не может нигде прижиться: пять месяцев в шведском «Хельсинборге», переезд в Данию и четыре месяца в «Оденсе», а с января 2023-го – «Мидтьюлланн». Кенто Хасимото променял берега Дона на «Виссел Кобе» из Японии, а с лета он выступает во второй испанской лиге в «Уэске». Разве что Деннис Хаджикадунич может быть доволен отъездом из России: транзитом через родной шведский «Мальмё» этой зимой он оказался в «Мальорке» в Ла Лиге.

Реми Кабелла убежал из «Краснодара» и вернулся на родину. Сначала француз поиграл в родном «Монпелье», а летом оказался в «Лилле», где выдал сильную первую половину сезона, после чего ходили разговоры, что он может даже поехать на чемпионат мира, но этого не произошло. Виктор Классон перебрался в «Копенгаген», где является одним из лидеров. Однако игрок его таланта и умений, наверное, мог бы попробовать силы в чемпионате посильнее. Гжегож Крыховяк, как говорят, возглавлял бунт в «Краснодаре». При этом едва ли поляк серьёзно выиграл: аренда в греческом АЕКе и переезд в Саудовскую Аравию – так себе результат. Самым хитрым оказался Хуниор Алонсо. Год назад «Краснодар» купил парагвайца у «Атлетико Минейро». Парагваец приостановил договор и вернулся в Бразилию, а этой зимой уже спокойно переехал в стан «быков» и готовится ко второй части сезона в России. Ещё интереснее сложилась судьба нападающего Эрика Ботхейма. Прошлой зимой он перебрался в «Краснодар», не сыграл ни одного матча, расторг контракт, полгода не играл, а с лета защищает цвета «Салернитаны», за которую в 15 матчах Серии А забил 1 гол. Ну а Вандерсон уехал в Бразилию в «Интернасьональ», где и остался.

Зурико Давиташвили вместе с Кварацхелией отправился в «Динамо» из Батуми. Оттуда экс-игрок тульского «Арсенала» перебрался в «Бордо» из второй французской лиги.

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Многие игроки воспользовались ситуацией и уехали из России, однако в футбольном плане, кажется, не все от этого смогли что-то выиграть.

Роман Андреев