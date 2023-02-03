Антон Миранчук — о Пиняеве: «Он супербыстрый, я давно таких не помню»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о своём новом партнёре по команде Сергее Пиняеве.

Напомним, 18-летний нападающий перебрался в стан «железнодорожников» из «Крыльев Советов» текущей зимой.

«Пиняев? Он супербыстрый, я давно таких не помню. Он суперпрофессионал, у него есть свое виденье, которого он придерживается», — заявил Миранчук на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.