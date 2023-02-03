Нападающий Марко Раконьяц покинул расположение «Локомотива». Об этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Отмечается, что сейчас Марко Раконьяц ждёт оформления документов перед трансфером в «Црвену Звезду» на правах аренды с правом выкупа. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Марко Раконьяц перебрался в «Локомотив» летом прошлого года. За московскую команду 22-летний черногорец провёл 15 матчей. В них Раконьяцу не удалось забить ни одного гола.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Марко Раконьянца в 1,2 миллиона евро.