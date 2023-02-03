Пименов — о Fan ID: «Футбол без болельщиков — это не футбол»

Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение о введении Fan ID в РПЛ.

«Что касается Fan ID, то я его сделал еще в прошлом году. К этому закону я нормально отношусь, но если у фанатов есть большие вопросы к паспорту болельщика, то нужно искать компромисс. Футбол без болельщиков — это не футбол», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 42 очка. На втором месте расположился «Спартак», набрав 36 очков, а «Ростов» — третий, у него на счету 35 баллов.