В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал защитника Роберта Ренана. Он ещё не присоединился к питерскому клубу, поскольку выступает за юношескую сборную Бразилии на южноамериканском турнире.

Роберту Ренану только предстоит адаптироваться в «Зените», а слухи уже связывают его с «Реалом». Как сообщает в социальных сетях журналист Бруно Андраде, мадридский гранд ещё с прошлого сезона очень внимательно следит за Ренаном. «Сливочные» могут сделать предложение по трансферу бразильца в одно из будущих трансферных окон.

Роберту Ренану 19 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 2 миллиона евро.