Форвард Илья Стефанович перешёл из «Волгаря» в «Торпедо». Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Добро пожаловать в клуб большой истории! Ждем очень много сальто!» — написано в заявлении «автозаводцев».

Ранее сообщалось, что астраханцы не хотят отпускать своего лучшего бомбардира, однако «Торпедо» удалось переубедить их, увеличив сумму своего первоначального предложения. Отмечалось, что «черно-белые» заплатят за Стефановича около 140 тысяч евро.

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил восемь мячей.