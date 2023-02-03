​В «Торпедо» озвучили гипотетическое предложение Дзюбе

Анатолий Ходоровский, который является исполняющим обязанности главы совета директоров «Торпедо», дал комментарий насчёт форварда Артёма Дзюбы. Он рассказал, какое предложение сделал бы 34-летнему футболисту, если бы они говорили.

«Предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет. Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты», - высказался Ходорковский, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Артём Дзюба не имеет клубной прописки уже три месяца. В начале ноября 34-летний российский нападающий расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор». В Турции Дзюба толком не заиграл.

Отметим, что «Торпедо» после первой части чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице.