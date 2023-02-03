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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Маркова нет проблем с адаптацией в «Факеле»

03 Февраля 2023 • 16:42 Комментировать

Андрей Талаев, агент форварда «Факела» Евгения Маркова, рассказал об адаптации своего клиента в новом клубе.

«У Жени нет проблем с адаптацией в новом клубе, он очень коммуникабельный парень, в этом плане все хорошо. В футбол он играть умеет, забивать голы — тоже. В этом сомнений нет», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В прошлой товарищеской игре «Факела» с «Андижаном» (4:1) нападающий оформил дубль.

Агент заявил, что ранее Марков уже забивал в другом матче, теперь забил два, но решение о том, кто будет играть в основе, остается за главным тренером.

28-летний форвард пополнил состав «Факела» в ноябре прошлого года и пока не принимал участия в официальных играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Евгений Марков Андрей Талаев
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