Агент: «У Маркова нет проблем с адаптацией в «Факеле»

Андрей Талаев, агент форварда «Факела» Евгения Маркова, рассказал об адаптации своего клиента в новом клубе.

«У Жени нет проблем с адаптацией в новом клубе, он очень коммуникабельный парень, в этом плане все хорошо. В футбол он играть умеет, забивать голы — тоже. В этом сомнений нет», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В прошлой товарищеской игре «Факела» с «Андижаном» (4:1) нападающий оформил дубль.

Агент заявил, что ранее Марков уже забивал в другом матче, теперь забил два, но решение о том, кто будет играть в основе, остается за главным тренером.

28-летний форвард пополнил состав «Факела» в ноябре прошлого года и пока не принимал участия в официальных играх.