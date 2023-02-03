В «Факеле» прокомментировали трансферы двух игроков из «Ботева»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал подписание двух игроков «Ботева» Реду Рабеи и Мохамеда Брахими.

Ранее стало известно, что воронежский клуб арендовал футболистов у болгарского клуба.

«Мохамед и Реда нам очень помогут в этом сезоне. Оба очень техничные, надежные и высококвалифицированные полузащитники. Нам такие игроки нужны, поэтому они у нас», — приводит слова Котова Sport24.

Функционер отметил, что в клубе нет никакой концепции играть только российскими футболистами, «Факел» приглашает игроков за их качества, а не по их национальности.

После 17 туров воронежцы идут на 13-й строчке в чемпионате России, набрав 13 очков.