Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» прокомментировали трансферы двух игроков из «Ботева»

03 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал подписание двух игроков «Ботева» Реду Рабеи и Мохамеда Брахими.

Ранее стало известно, что воронежский клуб арендовал футболистов у болгарского клуба.

«Мохамед и Реда нам очень помогут в этом сезоне. Оба очень техничные, надежные и высококвалифицированные полузащитники. Нам такие игроки нужны, поэтому они у нас», — приводит слова Котова Sport24.

Функционер отметил, что в клубе нет никакой концепции играть только российскими футболистами, «Факел» приглашает игроков за их качества, а не по их национальности.

После 17 туров воронежцы идут на 13-й строчке в чемпионате России, набрав 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Кирилл Котов Реду Рабеи Мохамед Брахими
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
17:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци сообщил, что клубы из Европы обращались к нему по трём игрокам «Спартака»
17:02 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, при каком условии клуб заплатит «Бенфике» за трансфер Конти
16:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Гильерме: «Бразильцы из РПЛ положительно отзывались о России, поэтому переход в «Химки» состоялся»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Маркова нет проблем с адаптацией в «Факеле»
16:34 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» прокомментировали трансферы двух игроков из «Ботева»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Все меня видели только на поле, на самом деле я очень спокойный человек»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уход Дивеева из ЦСКА возможен»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Хомуха высказался о положении Бакаева в «Зените»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Гершкович: «Если пригласят, то схожу на «Кубок Легенд»
15:53 · Кубок России
​Агент Сафонов – о Павлюченко: «Если «Уфа» готова до конца пойти на этот шаг, то почему бы и нет»
15:41 · Россия. Первая лига
Гаджиев: «Дзюба придёт в махачкалинское «Динамо», и мы всех начнём «душить»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Комментарии судей во время просмотра VAR — это интересная штука
15:26 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: «Тавареш — общительный парень, а вот Дуарте говорит только на испанском»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Бушманов считает, что Селихов принёс победу «Спартаку» над «Ростовом» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
Изидор может пропустить до двух месяцев
Все новости
Рекомендуем