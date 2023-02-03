Овчинников: «Все меня видели только на поле, на самом деле я очень спокойный человек»

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников высказался о своём характере.

«Я свой характер с детства не менял. Просто все меня видели только на поле. На самом деле я очень спокойный человек и вывести меня из равновесия достаточно сложно, практически невозможно», — приводит слова Овчинникова RT.

Экс-футболист заявил, что футбол является театром, в котором ты играешь какую-то роль, ведешь себе так, как ждут болельщики, фанатам нравились взрывные эмоции, поэтому он демонстрировал это на поле.

Овчинников завершил профессиональную карьеру в 2006 году. После этого он работал тренером в «Локомотиве», ЦСКА, сборной России и других клубах, а также возглавлял «Кубань», «Динамо» Брянск и «Динамо» Минск.