Гершкович: «Если пригласят, то схожу на «Кубок Легенд»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался в преддверии старта «Кубка Легенд».

«Этот турнир уже традиционно привлекает интерес болельщиков разного возраста. И я всегда с удовольствием наблюдаю за ходом «Кубка Легенд». В этот раз тоже намерен следить, а если пригласят, то и схожу, — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

В 2023 году «Кубок Легенд» пройдет с 10 по 12 февраля. В турнире примут участие сборные России, Латинской Америки, Европы, Африки, СНГ и команда звезд.

В составе российской сборной сыграют Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие легенды.