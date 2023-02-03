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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович: «Если пригласят, то схожу на «Кубок Легенд»

03 Февраля 2023 • 16:01 Комментировать

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался в преддверии старта «Кубка Легенд».

«Этот турнир уже традиционно привлекает интерес болельщиков разного возраста. И я всегда с удовольствием наблюдаю за ходом «Кубка Легенд». В этот раз тоже намерен следить, а если пригласят, то и схожу, — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

В 2023 году «Кубок Легенд» пройдет с 10 по 12 февраля. В турнире примут участие сборные России, Латинской Америки, Европы, Африки, СНГ и команда звезд.

В составе российской сборной сыграют Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие легенды.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гершкович Кубок Легенд
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