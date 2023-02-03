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Изидор может пропустить до двух месяцев

03 Февраля 2023 • 15:10 Комментировать

В зимнее трансферное окно нападающий Вильсон Изидор мог перебраться из «Локомотива» в «Лион». Тем не менее, футболист провалил обследование, о чём рассказывала пресс-служба французского клуба.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», у Вильсона Изидора имеется подозрение на надрыв боковой связки колена. Восстановление футболиста может занять до двух месяцев.

«Локомотив» пока не даёт комментариев по поводу состояния Вильсона Изидора. Футболист пройдёт обследование по возвращении в Москву.

22-летний Вильсон Изидор провёл за «Локомотив» 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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