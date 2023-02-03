Григорий Иванов: «Хорошо, если на матчах снова будут определяться офсайдные линии»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возвращении офсайдных линий VAR в матчах РПЛ.

«Это хорошо, если на матчах будут определяться офсайдные линии. Я вообще против VAR. Будет и будет. Если РФС договорились, то молодцы. Хорошо, что планируют быстро внедрить», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз и китайская компания Rigour Tech подписали договор о сотрудничестве. Теперь на матчах РПЛ снова появятся офсайдные линии VAR, которые отсутствуют с начала сезона-2022/23.

После 17 туров «Урал» идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.