​Тавареш высказался после дебюта за «Спартак»

Защитник Томаш Тавареш в четверг дебютировал за «Спартак» в матче зимнего турнира РПЛ против «Ростова». Португальский футболист дал комментарий после финального свистка. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.
- Всё очень хорошо. Очень счастлив дебютировать за «Спартак».
- Как чувствуешь себя в команде?
- Хорошо. Меня отлично приняли.
- Что насчёт адаптации? В тактическом плане и в плане тренерских установок.
- Вполне хорошо. У команды атакующий стиль.
Отметим, что после первой части сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Отставание команды Гильермо Абаскаля от «Зенита» измеряется шестью очками.
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