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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тавареш высказался после дебюта за «Спартак»

03 Февраля 2023 • 14:55 Комментировать

Защитник Томаш Тавареш в четверг дебютировал за «Спартак» в матче зимнего турнира РПЛ против «Ростова». Португальский футболист дал комментарий после финального свистка. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.

- Всё очень хорошо. Очень счастлив дебютировать за «Спартак».

- Как чувствуешь себя в команде?

- Хорошо. Меня отлично приняли.

- Что насчёт адаптации? В тактическом плане и в плане тренерских установок.

- Вполне хорошо. У команды атакующий стиль.

Отметим, что после первой части сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Отставание команды Гильермо Абаскаля от «Зенита» измеряется шестью очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш
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