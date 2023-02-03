​«Химкам» разрешили регистрировать новичков

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о решении, которое приняли на последнем заседании палаты по разрешению споров. Так, «Химкам» снова разрешено регистрировать новых футболистов.

Запрет с подмосковного клуба был снят после того, как клуб исполнил решение палаты и погасил задолженность перед компанией Joint Industries Limited Partnership.

После первой части сезона «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, то есть располагаются в зоне прямого вылета. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.