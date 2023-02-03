Агент Сафонов заявил, в каких странах Дзюба сможет найти себе новый клуб

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнением о будущем экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Если Дзюба захочет найти себе клуб, то найдет. Думаю, все зависит от него. Понятно, что в «Челси» или «Милан» Артёма не позовут. Но при желании он подыщет себе команду и в России, и за рубежом», — приводит слова Сафонова Vprognoze.

По мнению менеджера, Дзюба без проблем может найти себе новый клуб, например, в Венгрии или Нидерландах.

Напомним, 34-летний нападающий находится в поиске команды с ноября 2022 года. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и забил один гол, а затем расторг контракт по обоюдному согласию.