​Захарян признался, что читает новости о своём возможном переходе в «Челси»

Арсен Захарян дал интервью фигуристке Евгении Медведевой для клубного канала «Динамо». Отрывок был опубликован в телеграм-канале «Мутко против». У полузащитника спросили, отписался ли он от каких-то «пабликов», чтобы не читать слухи о своём возможном переходе в «Челси».

«Всё читаю. Что-то попадается – читаю. А так, чтобы я удалял что-то, или специально не читал, нет такого. Ну, пишут и пишут», - высказался Захарян.

Слухи стали связывать Арсена Захаряна с «Челси» в конце лета прошлого года. Сообщалось, что тогда лондонский клуб не подписал воспитанника «Динамо» из-за трудностей с переводом денег в условиях санкций.