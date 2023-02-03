В главных слухах недели вы узнаете, когда «Спартак» может остаться без тренера, какой сигнал Российский футбольный союз услышал в Азии, и куда хочет перейти из «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» останется без тренера

«Спартак» может остаться без тренера. Фанаты «красно-белых» прямо сейчас могут выдохнуть - речь идёт не о краткосрочной перспективе. Слухи говорят о том, что Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб по завершению нынешнего сезона. У молодого специалиста якобы есть сразу несколько вариантов трудоустройства в родной Испании. На неделе много говорили о «Севилье», хотя андалузцы относительно недавно сменили рулевого, и их положение дел в Ла Лиге улучшилось. В общем, не исключено, что летом «Спартаку» снова придётся искать тренера для команды.

От Дзюбы отказались в Дании

Вот уже три месяца Артём Дзюба числится в списке свободных агентов. В последние недели слухи активно связывали 34-летнего нападающего с клубами Российской премьер-лиги. Впрочем, есть информация, что Дзюба мог оказаться и за рубежом. Так, сообщалось о проведённых переговорах по форварду с директором «Митьюлланда». Обсуждение велось, но в итоге в Дании отказались от варианта с подписанием Дзюбы.

Азия ждёт сборную России

На днях глава Российского футбольного союза Александр Дюков посещал конгресс Азиатской футбольной конфедерации, который проходил в Бахрейне. Целью российской делегации было зондирование почвы насчёт возможного перехода в эту конфедерацию из УЕФА. Такой вариант в России готовы рассмотреть, если станет понятно, что в обозримом будущем вернуться в европейские турниры не удастся. По слухам, РФС получил позитивные сигналы даже от представителей не самых дружественных для России азиатских стран. Похоже, в АФК поддерживают переход РФС, видя в этом в том числе положительную коммерческую составляющую.

«ПСЖ» нашёл замену Месси

Будущее Лионеля Месси остаётся обсуждаемой темой, ведь контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Слухи говорят о том, что заманить звёздного форварда хотят саудовские клубы. Они не пожалеют денег на предложение для Месси – оклад аргентинского футболиста при переходе может превысить 200 миллионов евро в год. Вопрос в том, захочет ли Лионель уезжать из Европы в этом году.

«ПСЖ» хочет сохранить Лионеля Месси, но рассматривает и план Б. Так, в случае ухода аргентинского нападающего гранд Лиги 1 постарается подписать Маркуса Рэшфорда, который сейчас хорошо показывает себя в «Манчестер Юнайтед».

Мбаппе уйдёт из «ПСЖ»

Из «ПСЖ» может уйти не только Лионель Месси, но и Килиан Мбаппе. По слухам, француз жалеет о том, что прошлой весной он продлил контракт и остался на «Парк де Пренс». Теперь же Мбаппе рассчитывает перейти в «Реал», когда у него будет такая возможность. В мадридском клубе не отказались от планов по подписанию Килиана. «Сливочные» могут направить предложение в Париж уже ближайшим летом, но всё будет зависеть от запрашиваемой цены.

Слухи собирал Александр Тихий.