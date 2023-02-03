Булыкин оценил шансы Абаскаля продолжить карьеру в Европе

Экс-форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля продолжить карьеру в европейском клубе.

«Вполне возможно, что уедет после хорошего сезона в «Спартаке». Не удивлюсь, если он сможет оказаться где-то в Европе. Из российского чемпионата иностранцам можно уехать - это факт», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

Абаскаль занимает пост главного тренера «красно-белых» с лета прошлого года. Под его руководством «народная команда» набрала 36 очков и занимает второе место после 17 туров. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.