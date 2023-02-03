Генеральный директор турецкого «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался относительно информации о переговорах с московским «Локомотивом» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

«Нет, это не правда. На данный момент переход Баринова нам не интересен», - заявил функционер в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

26-летний хавбек связан контрактными обязательствами с «железнодорожниками» до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия в девять миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 чемпионата России Баринов провел 16 поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.