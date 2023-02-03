Карпин раскрыл три желания, загаданные в день рождения

Наставник «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин рассказал о своих желаниях в день рождения. В четверг, 2 февраля, тренеру исполнилось 54 года.

«Здоровья мне, всем моим близким и мирного неба над головой», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

«Ростов» под руководством Валерия Георгиевича ушел на зимний перерыв в чемпионате России на третьем месте. После 17 сыгранных туров «жёлто-синие» набрали 35 баллов и отстают от идущего вторым московского «Спартака» на одно очко. Лидирует петербургский «Зенит», в копилке которого 42 пункта.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.