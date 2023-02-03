Селюк: «Туре понравилось в «Ахмате»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе экс-полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре на посту тренера «Ахмата».

Напомним, что ивуариец входил в тренерский штаб грозненского клуба в 2021 году.

По слова Селюка, Туре понравилось в «Ахмате», так как известный в прошлом футболист является мусульманином.

«Понятно, что ему понравилось в «Ахмате». Это то место, куда мусульмане стремятся попасть. Это касается и Конате с Гбамбле. Они все взахлёб рассказывают, как там всё красиво сделано: мечети, город», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Отметим, что за свою футбольную карьеру Туре успел трижды выиграть чемпионат Англии, а также стать победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны».