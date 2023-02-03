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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев мог уйти из «Зенита» в европейский клуб

03 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев мог покинуть «сине-бело-голубых» в январе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям журналиста, интерес к полузащитнику проявляли несколько клубов. Речь идет о «Краснодаре», «Ростове» и греческом «Панатинаикосе». Также у Зелимхана были варианты на Ближнем Востоке. Несмотря на предложения, россиянин принял решение остаться в петербургском клубе.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Бакаев принял участие в 13 поединках, записав на свой счет один забитый мяч с 11-метровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев
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