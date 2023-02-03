Бакаев мог уйти из «Зенита» в европейский клуб

Хавбек петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев мог покинуть «сине-бело-голубых» в январе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям журналиста, интерес к полузащитнику проявляли несколько клубов. Речь идет о «Краснодаре», «Ростове» и греческом «Панатинаикосе». Также у Зелимхана были варианты на Ближнем Востоке. Несмотря на предложения, россиянин принял решение остаться в петербургском клубе.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Бакаев принял участие в 13 поединках, записав на свой счет один забитый мяч с 11-метровой отметки.