Мостовой: «Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля на работу в европейский клуб.

«Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии. Ужас. Оба этих тренера не играли в футбол. Не понимаю, как такое может быть», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» в июне прошлого года. С ним был подписан трудовой договор до середины 2024 года.

Под руководством испанца «Спартак» идет на втором месте в РПЛ после 17 туров.