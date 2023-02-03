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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака»

03 Февраля 2023 • 10:16 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля на работу в европейский клуб.

«Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии. Ужас. Оба этих тренера не играли в футбол. Не понимаю, как такое может быть», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» в июне прошлого года. С ним был подписан трудовой договор до середины 2024 года.

Под руководством испанца «Спартак» идет на втором месте в РПЛ после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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