Советский футболист Александр Тукманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями об интриге в чемпионате России.

«Я думаю, в этом сезоне никто не сможет уже серьёзной конкуренции «Зениту» составить. Пусть на меня не обижаются болельщики и другие клубы, но команда из Санкт-Петербурга сегодня сильнее своих соперников», — сказал Тукманов.

После 17 туров «Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, в активе у команды 42 очка. Ближайший преследователь «Спартак» набрал 36 очков, тройку лучших замыкает «Ростов» с 35 очками.