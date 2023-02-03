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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил появление новичков в «Спартаке» в зимнее трансферное окно эксклюзив

03 Февраля 2023 • 11:50 Комментировать
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферной кампании московского клуба этой зимой.

«Я всегда на такую тему говорю поверхностно. Новые люди, по-новому всё, и это абсолютно нормальная жизнь любой команды. Поэтому на этом делаются деньги, зарабатывают люди.

Например, пришли немцы в «Локомотив» и начали по-немецки покупать всех. Сейчас убрали их наконец-то, назначили других и начали работать по-другому. Люди, которые около футбола, на этом большие деньги зарабатывают. Я имею в виду на покупках и на продажах. Я ещё ни разу не видел, когда приходит человек в команду и ничего не требует, поэтому это нормально -  привлечение новых игроков», — сказал Мостовой.

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрёл двух новичков. Парагвайский защитник Алексис Дуарте перешёл из «Серро Портеньо» за 4 млн евро, а 21-летний полузащитник Томаш Тавареш перебрался из «Бенфики» за 2 млн евро.

«Спартак» в чемпионате России занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой РПЛ Томаш Тавареш Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Дуарте
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