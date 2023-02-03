Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданиювысказался о трансферной кампании московского клуба этой зимой.

«Я всегда на такую тему говорю поверхностно. Новые люди, по-новому всё, и это абсолютно нормальная жизнь любой команды. Поэтому на этом делаются деньги, зарабатывают люди.

Например, пришли немцы в «Локомотив» и начали по-немецки покупать всех. Сейчас убрали их наконец-то, назначили других и начали работать по-другому. Люди, которые около футбола, на этом большие деньги зарабатывают. Я имею в виду на покупках и на продажах. Я ещё ни разу не видел, когда приходит человек в команду и ничего не требует, поэтому это нормально - привлечение новых игроков», — сказал Мостовой.

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрёл двух новичков. Парагвайский защитник Алексис Дуарте перешёл из «Серро Портеньо» за 4 млн евро, а 21-летний полузащитник Томаш Тавареш перебрался из «Бенфики» за 2 млн евро.

«Спартак» в чемпионате России занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.